БК Ривне разгромил БК Запорожье со счетом 95:63 в третьем матче серии, гарантировав себе выход в полуфинал Суперлиги.

Клуб НБА уволил тренера за несколько дней до начала плей-офф – он является самым успешным в истории франшизы, – журналист

Теперь известны все полуфинальные пары плей-офф Суперлиги:

Днепр – Черкасские Мавпы – матчи запланированы на 13 и 16 апреля.

Киев-Баскет – БК Ровно – матчи запланированы на 14 и 17 апреля.

Добавим, что полуфинальные серии плей-офф продлятся до двух побед одной из команд противостояния. Интересно, что в полуфиналы дошли команды, занявшие первые четыре места по итогам регулярного сезона Суперлиги.