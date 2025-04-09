Определились все полуфиналисты украинской Суперлиги-2024/25 по баскетболу
11:00 - Читати українською
Стали известны все участники полуфиналов баскетбольной Суперлиги Украины.
БК Ривне разгромил БК Запорожье со счетом 95:63 в третьем матче серии, гарантировав себе выход в полуфинал Суперлиги.
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Теперь известны все полуфинальные пары плей-офф Суперлиги:
Днепр – Черкасские Мавпы – матчи запланированы на 13 и 16 апреля.
Киев-Баскет – БК Ровно – матчи запланированы на 14 и 17 апреля.
Добавим, что полуфинальные серии плей-офф продлятся до двух побед одной из команд противостояния. Интересно, что в полуфиналы дошли команды, занявшие первые четыре места по итогам регулярного сезона Суперлиги.
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