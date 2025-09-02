US Open набирает обороты. 2 сентября стартуют первые матчи четвертьфиналов. Уже известны имена всех восьмерых теннисистов, которые будут бороться за последний трофей Грэндслема в 2025 году.

Синнер уничтожил бывшего россиянина, выйдя в четвертьфинал US Open-2025 – ВИДЕО

Иржи Легечка (Чехия, ATP № 21) встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания). Сильнейший теннисист этой пары встретится с победителем встречи Тейлор Фриц (США, ATP № 4) – Новак Джокович (Сербия, ATP №7).

На другой стороне турнирной сетки фанатов ожидают не менее ожесточенные противостояния: Лоренцо Музетти (Италия, ATP № 10,) попытается дать бой своему соотечественнику и первой ракетке мира Яннику Синнеру. Соперником победителя этой встречи станет сильнейший в паре Феликс Оже Альяссим (Канада, ATP № 27) – Алекс де Минор (Австралия, ATP № 8).

Поэтому вполне вероятно, что болельщики смогут увидеть еще один финал турнира Грэндслема с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера. В этом году они уже встречались на Ролан Гаррос и Уимблдоне. И у итальянца, и у испанца по одной победе.

Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, установив очередной невероятный рекорд