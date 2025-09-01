Восемь сборных продолжают борьбу за медали мирового первенства.

Сборные США и Турции стали последними участниками 1/4 финала чемпионата мира по волейболу среди женских команд.

Чемпион мира сенсационно вылетел в плей-офф женского ЧМ-2025 по волейболу

Это стало известно после того, как в 1/8 финала американская сборная в трех сетах (25:18, 25:21, 25:21) переиграла команду Канады, а турецкая сборная также в трех партиях (30:28, 25:13, 29:27) оказалась сильнее команды Словении.

В четвертьфиналах сборные США и Турции сойдутся в очном противостоянии. Матчи 1/4 финала чемпионата мира состоятся 3 и 4 сентября.

Пары 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу среди женщин

3 сентября

Нидерланды – Япония

Италия – Польша

4 сентября

Бразилия – Франция

США – Турция

#Thailand2025: The Quarterfinals are here!



Who will power to the Semis?



Match Schedule (GMT):



Netherlands vs Japan — Sep 3, 10:00

Italy vs Poland — Sep 3, 13:30

Brazil vs France — Sep 4, 10:00

USA vs Türkiye — Sep 4, 13:30



Watch them LIVE… pic.twitter.com/UZvWHkboL6 — Volleyball World (@volleyballworld) September 1, 2025

