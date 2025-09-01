Определились все пары четвертьфинала ЧМ по волейболу среди женщин
Восемь сборных продолжают борьбу за медали мирового первенства.
Сборные США и Турции стали последними участниками 1/4 финала чемпионата мира по волейболу среди женских команд.
Чемпион мира сенсационно вылетел в плей-офф женского ЧМ-2025 по волейболу
Это стало известно после того, как в 1/8 финала американская сборная в трех сетах (25:18, 25:21, 25:21) переиграла команду Канады, а турецкая сборная также в трех партиях (30:28, 25:13, 29:27) оказалась сильнее команды Словении.
В четвертьфиналах сборные США и Турции сойдутся в очном противостоянии. Матчи 1/4 финала чемпионата мира состоятся 3 и 4 сентября.
Пары 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу среди женщин
3 сентября
Нидерланды – Япония
Италия – Польша
4 сентября
Бразилия – Франция
США – Турция
Франция сотворила сенсацию на ЧМ-2025 по волейболу – выбила фаворита и переписала историю