Определились все четвертьфиналистки Уимблдона-2025: россиянка выбила американку-миллиардершу, Свёнтек остановила сенсацию
Стадия 1/8 финала Уимблдона-2025 в женском разряде завершена. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/8 финала
Мирра Андреева (Россия, WTA № 7) – Эмма Наварро (США, WTA № 10) – 2:0 (6:2; 6:3)
Ига Свёнтек (Польша, WTA № 4) – Клара Таусон (Дания, WTA № 22) – 2:0 (6:4; 6:1)
Олимпийская чемпионка выбила россиянку, другая "болотная" прошла обидчицу Ястремской: женский разряд Уимблдона
Четвертьфинал Уимблдона продолжил наполняться представительницами страны-террориста. Андреева не имела особых проблем с американской теннисисткой-миллиардеркой Эммой Наварро. Россиянка уверенно забрала оба сета и выходит в следующий раунд, где сыграет против швейцарки Бенчич.
Спокойно прошла дальше и Ига Свёнтек, которая остановила сказку Клары Таусон. Если в первом сете еще была какая-то борьба, то второй оказался тотальной доминацией польки – 6:1.
Теперь четвертьфинальные пары женского разряда Уимблдона сформированы полностью:
Арина Сабаленко – Лаура Зигемунд
Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева – Белинда Бенчич
Ига Свёнтек – Людмила Самсонова