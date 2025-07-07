Стадия 1/8 финала Уимблдона-2025 в женском разряде завершена. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/8 финала

Мирра Андреева (Россия, WTA № 7) – Эмма Наварро (США, WTA № 10) – 2:0 (6:2; 6:3)

Ига Свёнтек (Польша, WTA № 4) – Клара Таусон (Дания, WTA № 22) – 2:0 (6:4; 6:1)

Олимпийская чемпионка выбила россиянку, другая "болотная" прошла обидчицу Ястремской: женский разряд Уимблдона

Четвертьфинал Уимблдона продолжил наполняться представительницами страны-террориста. Андреева не имела особых проблем с американской теннисисткой-миллиардеркой Эммой Наварро. Россиянка уверенно забрала оба сета и выходит в следующий раунд, где сыграет против швейцарки Бенчич.

Спокойно прошла дальше и Ига Свёнтек, которая остановила сказку Клары Таусон. Если в первом сете еще была какая-то борьба, то второй оказался тотальной доминацией польки – 6:1.

Теперь четвертьфинальные пары женского разряда Уимблдона сформированы полностью:

Арина Сабаленко – Лаура Зигемунд

Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова

Мирра Андреева – Белинда Бенчич

Ига Свёнтек – Людмила Самсонова