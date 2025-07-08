Определились участники нового волейбольного еврокубкового сезона от Украины
8 июля 20:40 - Читати українською
Украину в еврокубках будут представлять лишь две волейбольные команды.
Украина получила минимальное число представителей в еврокубковом сезоне 2025/26, сообщает Суспільне.
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На волейбольную Лигу чемпионов наши клубы не заявились, но в мужском Кубке Вызова будет участвовать чемпион Украины Эпицентр-Подоляне из Городка.
Еще одним участником еврокубков станет женская команда Балта, которая заняла второе место в чемпионате Украины. Они будут участвовать в женском Кубке Вызова. Жеребьевка турниров состоится 15 июля. Первые матчи на стадии 1/32 финала состоятся в конце октября.
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