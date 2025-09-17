Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу – Польша узнала соперника
Сегодня, 17 сентября, состоялись очередные матчи мужского чемпионата мира-2025 по волейболу.
ЧМ-2025 по волейболу
Португалия – Колумбия – 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21,15:11)
Катар – Румыния – 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)
Болгария – Чили – 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)
Канада – Турция – 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)
США – Куба – 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)
Польша – Нидерланды – 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
Словения – Германия – 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)
Япония – Ливия – 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)
В среду, 17 сентября, на Филиппинах состоялся очередной раунд чемпионата мира по волейболу. Этот игровой день определил четыре первые пары 1/8 финала.
Окончательная сетка плей-офф сформируется по итогам последнего соревновательного дня. Тогда сыграет Украина в матче против Италии. Эта игра запланирована на четверг, 18 сентября. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.
Пары 1/8 финала:
США – Словения
Бельгия – Португалия
Польша – Канада
Турция – Нидерланды
