ЧМ-2025 по волейболу

Португалия – Колумбия – 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21,15:11)

Катар – Румыния – 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

Болгария – Чили – 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)

Канада – Турция – 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

США – Куба – 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)

Польша – Нидерланды – 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Словения – Германия – 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)

Япония – Ливия – 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)

Украина имеет шанс на плей-офф ЧМ-2025 по волейболу – известно, что для этого надо

В среду, 17 сентября, на Филиппинах состоялся очередной раунд чемпионата мира по волейболу. Этот игровой день определил четыре первые пары 1/8 финала.

Окончательная сетка плей-офф сформируется по итогам последнего соревновательного дня. Тогда сыграет Украина в матче против Италии. Эта игра запланирована на четверг, 18 сентября. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.

Пары 1/8 финала:

США – Словения

Бельгия – Португалия

Польша – Канада

Турция – Нидерланды

Огромная сенсация в группе Украины на ЧМ-2025 по волейболу: Бельгия обыграла Италию и вышла в плей-офф