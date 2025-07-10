Определились первые чемпионы Уимблдона-2025 – разыгран трофей в смешанном парном разряде
Дуэты Катерина Синякова / Сэм Вербик и Джо Солсбери / Луиза Стефани встретились в финале микста. Результат встречи и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, смешанный разряд, финал
Катерина Синякова (Чехия) / Сем Вербик (Нидерланды) – Джо Солсбери (Великобритания) / Луиза Стефани (Бразилия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)
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Судьбу финальной игры в смешанном парном разряде решили два тай-брейка. Этот факт стал свидетельством того, что в финале встретились действительно достойные друг друга пары.
Катерина Синякова из Чехии и Сем Вербик из Нидерландов победили на доигровке первый раз, а затем выиграли и во второй раз. Встреча в целом продолжалась 2 часа 1 минуту.
Чешская теннисистка Синякова победила на турнире серии Grand Slam в 11-й раз и впервые – в миксте. До этого она десять раз была чемпионкой в паре. Вербик выиграл первый трофей на мейджоре.
К слову, Синякова может на Уимблдоне-2025 оформить чемпионский дубль – она вместе с Тейлор Таунсенд уже дошла до полуфинала парного разряда.
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