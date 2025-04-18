Завершилась регулярная часть футзальной Экстра-лиги 2024/25. Итоговые места команд в таблице и пары первого раунда плей-офф – в этой новости.

Киевская Аврора провела все 22 тура без поражений и впервые в своей истории стала лучшей командой регулярки. ХИТ, действующий чемпион Украины, финишировал вторым, отстав на 5 очков. Тройку лидеров замкнул хмельницкий Сокол.

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В плей-офф также пробились SkyUp Киев, Энергия, Ураган, Атлетик и Сухая Балка. 4 команды сезон уже завершили – Кардинал-Ровно, Любарт Луцк, in.IT Львов и МСК Харьков.

Пары первого раунда плей-офф сформированы автоматически по классической схеме – первая команда регулярки против восьмой, вторая против седьмой и т.д. Для выхода в следующий раунд нужно будет выиграть 2 матча.

Первый раунд плей-офф Экстра-лиги 2024/25 по футзалу:

Аврора – Сухая Балка

ХИТ – Атлетик

Сокол – Ураган

SkyUp Киев – Энергия

Итоговая таблица регулярного чемпионата (скрин с сайта АФУ):