За желанный трофей во втором раунде продолжат борьбу восемь команд.

В Национальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф и определились пары полуфиналов конференций.

Виннипег оформил камбэк с Сент-Луисом и вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли – Джетс спасла шайба за 2 секунды до сирены

Впервые с 2004 года сразу три канадских клуба сыграют во втором раунде Кубка Стэнли. Последним участником плей-офф стал Виннипег Джетс, который в драматическом седьмом матче серии обыграл Сент-Луис Блюз. Ранее во второй раунд вышли Торонто Мейпл Лифс и Эдмонтон Ойлерз.

Напомним, последний раз канадский клуб становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году – тогда чемпионство получил Монреаль Канадиенс.

Второй раунд плей-офф НХЛ:

Восток

Вашингтон Кэпиталз – Каролина Харрикейнс

Торонто Мейпл Лифс – Флорида Пантерс

Запад

Виннипег Джетс – Даллас Старз

Вегас Голден Хайтс – Эдмонтон Ойлерз

Первые матчи второго раунда плей-офф состоятся уже во вторник, 6 мая.

В прошлом сезоне победителем розыгрыша стала Флорида, которая в финале обыграла Эдмонтон в серии из семи матчей.

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