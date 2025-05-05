Определились пары 1/4 финала Кубка Стэнли – сетка плей-офф НХЛ
За желанный трофей во втором раунде продолжат борьбу восемь команд.
В Национальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф и определились пары полуфиналов конференций.
Виннипег оформил камбэк с Сент-Луисом и вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли – Джетс спасла шайба за 2 секунды до сирены
Впервые с 2004 года сразу три канадских клуба сыграют во втором раунде Кубка Стэнли. Последним участником плей-офф стал Виннипег Джетс, который в драматическом седьмом матче серии обыграл Сент-Луис Блюз. Ранее во второй раунд вышли Торонто Мейпл Лифс и Эдмонтон Ойлерз.
Напомним, последний раз канадский клуб становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году – тогда чемпионство получил Монреаль Канадиенс.
Второй раунд плей-офф НХЛ:
Восток
Вашингтон Кэпиталз – Каролина Харрикейнс
Торонто Мейпл Лифс – Флорида Пантерс
Запад
Виннипег Джетс – Даллас Старз
Вегас Голден Хайтс – Эдмонтон Ойлерз
Первые матчи второго раунда плей-офф состоятся уже во вторник, 6 мая.
В прошлом сезоне победителем розыгрыша стала Флорида, которая в финале обыграла Эдмонтон в серии из семи матчей.
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