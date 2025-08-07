WTA 1000, Монреаль, хард, 1/2 финала

Виктория Мбоко (Канада, WTA № 85) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 12) – 2:1 (1:6, 7:5, 7:6)

Наоми Осака (Япония, WTA № 49) – Клара Таусон (Дания, WTA № 19) – 2:0 (6:2, 7:6)

Виктория Мбоко продолжила свое сенсационное восхождение на радость местной публике. 18-летняя канадка дожала Елену Рыбакину, которая на предыдущих стадиях турнира выбила Ястремскую и Костюк. Правда, первый сет сложился для Мбоко ужасно – поражение 1:6. Далее юная теннисистка продемонстрировала стальной характер, забрав две партии в сверхнапряженной борьбе. Матч длился почти 3 часа.

Мбоко стала четвертой теннисисткой из Канады в финале домашнего Мастерса, первой после Бьянки Андрееску в 2019 году и самой молодой среди них. Она также первая канадка, которой удалось обыграть трех чемпионок мэйджоров на одном турнире WTA (в Монреале она была сильнее Софии Кенин, Коко Гофф и Елены Рыбакиной). После выхода в финал Виктория поднимется в рейтинге WTA минимум на 33-е место (начинала сезон на 333-й строчке) и сможет претендовать на посев на Открытом чемпионате США. Для Мбоко это будет первый финал на уровне WTA-тура.

Ее соперницей станет Наоми Осака, которая спокойнее разобралась с Кларой Таусон. Здесь матч также начался с разгромного сета, но в пользу будущей победительницы. Во второй партии Осака выдержала затяжной тайбрейк, поэтому проведет 13-й финал на уровне WTA-тура и будет бороться за свой 8-й титул (первый после победы на Australian Open в 2021 году). На соревнованиях WTA 1000 Осака в пятый раз сыграет в финале (впервые с Майами-2022) и попытается завоевать свой третий титул (первый с Пекина-2019). Напомним, в четвертьфинале Наоми выбила Элину Свитолину.



Финал Canadian Open, в котором сыграют две несеяные теннисистки, состоится в третий раз в истории турнира и впервые с 1979 года. Мбоко и Осака выйдут на корт 7 августа (в Украине это уже будет 8 августа и 01:00 час).

