WTA 1000. Мадрид, Испания. Полуфинал. Одиночный разряд

Коко Гофф (США) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:0 (6:1, 6:1)

Прошел первый полуфинал мадридского WTA 1000, в котором сошлись одни из лучших теннисисток мира: 4-я ракетка мира Коко Гофф и вторая лучшая в рейтинге – полячка Ига Свёнтек.

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Несмотря на более высокую позицию Свёнтек в рейтинге, у Иги почти не было шансов – Гофф победила в двух сетах со счетом 6:1. За матч американка 7 раз подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 5 брейков. Свёнтек же выполнила 1 эйс, 3 раза ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.

Интересно, что это была уже 15-я встреча теннисисток, а Гофф получила лишь четвертую свою победу над полячкой (третья подряд). Если Коко выиграет титул, то подвинет Свёнтек со второго места в рейтинге WTA. Соперница в финале определится сегодня позже в матче "нейтральной" белоруски Арины Соболенко и украинки Элины Свитолиной, начало в 22:30.

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