7 октября НХЛ вернется после летней паузы. Об этом сообщила пресс-служба самой популярной хоккейной лиги мира.

Фамилия российского тренера не попала в гравировку на Кубок Стэнли – он хотел привезти трофей на московские болота

Начнется новый сезон матчем действующих обладателей Кубка Стэнли – Флорида Пантерс против Чикаго Блэкхокс.

Также в этот день состоятся еще две встречи: Колорадо Эвеланш – Лос-Анджелес Кингс и Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс. Даты других матчей лига объявит позже.

Добавим, что сезон 2025/26 станет последним в действующем формате. В кампании 2026/27 вместо традиционных 82-х матчей у каждой команды в регулярном чемпионате будет уже 84 встречи.

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