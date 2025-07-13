Итальянец Синнер, который является лидером мирового рейтинга, впервые в своей карьере победил на Уимблдоне, выиграв финал у действующего двукратного чемпиона турнира Карлоса Алькараса. Все четыре сета встречи завершились со счетом 6:4. Сначала одну партию выиграл испанец, а далее трижды победил итальянец.

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Алькарас, проиграв финал, прервал свою победную серию на Уимблдоне из 20 матчей и историческую рекордную из 24-х встреч во всех турнирах.

Ига Свентек в финальной встрече турнира разбила дважды по 6:0 американку Аманду Анисимову, которая сыграла свой первый финал на мейджоре. Представительница Польши взяла шестой трофей в карьере на турнире Grand Slam, но впервые победила на Уимблдоне.

У мужчин чемпионами в паре стали британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул. Они в финале переиграли австралийско-нидерландский дуэт Ринки Хиджиката и Давида Пела – 6:2, 7:6 (7:3). Кэш и Гласспул стали первой британской парой с 1936 года, которая выиграла парный Уимблдон.

У женщин трофей в паре забрали Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии, которые выиграли решающую встречу у дуэта Елена Остапенко (Латвия) / Сувэй Ше (Тайвань) – 3:6, 6:2, 6:4. Мертенс в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии Grand Slam в парном разряде.

Уимблдонский трофей среди смешанных пар завоевали Катерина Синякова (Чехия) и Сэм Вербик (Нидерланды). Они в финале переиграли пару Джо Солсбери (Великобритания) / Луиза Стефани (Бразилия) в двух сетах на тай-брейках – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Вербик выиграл первый трофей на мейджоре, а Синякова победила на турнире серии Grand Slam в 11-й раз и впервые – в миксте.

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