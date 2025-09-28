FIVB утвердила страны, которые будут принимать мировые первенства по волейболу в 2027 и 2029 годах.

Международная федерация волейбола объявила страны-хозяев будущих чемпионатов мира. Соответствующие решения приняли во время заседания FIVB в Филиппинах, где завершился мужской ЧМ-2025.

Женский чемпионат мира-2027 примут США и Канада. Это станет историческим дебютом Северной Америки в роли организатора соревнований такого масштаба. Мужское мировое первенство в том же году состоится в Польше, которая уже имеет богатый опыт проведения крупных турниров.

В 2029 году волейбольный мундиаль впервые посетит Ближний Восток – мужской ЧМ будет принимать Катар. Женский турнир в этот же год состоится на Филиппинах, которые все активнее развивают волейбольную инфраструктуру.

Уже известно первых участниц женского мирового первенства 2027 года. Кроме хозяек – сборных США и Канады – автоматическую путевку получили мужская и женская сборные Италии, которая синхронно стали чемпионами мира-2025.

Таким образом, календарь мировых форумов в волейболе на ближайшие четыре года выглядит так:

2027 год: Польша – мужской ЧМ; США и Канада – женский ЧМ.

2029 год: Катар – мужской ЧМ; Филиппины – женский ЧМ.

