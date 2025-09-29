Карлос Алькарас и Тейлор Фриц вышли в финал турнира серии АТР 500 в столице Китая Пекине. Результаты полуфиналов и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

АТР 500, Пекин (Китай), хард, 1/2 финала

Дженсон Бруксби (США, АТР № 86) – Тейлор Фриц (США, АТР № 5) – 4:6, 3:6

Карлос Алькарас (Испания, АТР № 1) – Каспер Рууд (Норвегия) – 3:6, 6:3, 6:4

Алькарас с травмой выиграл стартовый матч на турнире в Токио – игру прерывали дважды

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас с трудом прошел стадию 1/2 финала пекинского турнира, где встречался с норвежцем Каспером Руудом.

Рууд победил в первом сете, заставив лучшего на сегодня теннисиста планеты демонстрировать волю к победе. Алькарас игру в свою пользу развернул и победил в трех партиях. Поединок продолжался 2 часа 10 минут.

В финале Карлоса Алькараса, действующего чемпиона турнира в Пекине, ждет американец Тейлор Фриц. Он в 1/2 финала переиграл земляка Дженсона Бруксби.

Алькарас хочет принять участие в Кубке Дэвиса – сумасшедший календарь первой ракетки мира