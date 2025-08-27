Сборная Украины по легкой атлетике получила 22 лицензии на участие в чемпионате мира.

Сайт организации World Athletics закрыл квалификационный рейтинг к соревнованиям, что обозначило предварительные результаты заявки украинской команды, сообщает Суспільне Спорт.

Атлеты могли завоевать право на участие в ЧМ-2025 или выполнив квалификационный норматив, или заняв проходное место в рейтинге.

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике

Бег на 400 метров, мужчины: Александр Погорелко

Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник

Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

Прыжки с шестом, женщины: Марина Килипко

Метание молота, женщины: Ирина Климец

Метание молота, мужчины: Михаил Кохан

Метание копья, мужчины: Артур Фельфнер

Тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун

Спортивная ходьба на 20 км, женщины: Людмила Оляновская, Анна Шевчук, Мария Сахарук

Спортивная ходьба на 20 км, мужчины: Николай Рущак, Игорь Главан, Сергей Светличный

Спортивная ходьба на 35 км, женщины: Анна Шевчук

Спортивная ходьба на 35 км, мужчины: Иван Банзерук, Сергей Светличный, Игорь Главан

Прыгунья в высоту Ирина Геращенко отобралась на ЧМ, но весь сезон-2026 из-за рождения ребенка пропускает. Не будет на чемпионате мира и двукратной серебряной медалистки ЧМ Марины Бех-Романчук – она дисквалифицирована.

Украина будет иметь сразу трех представителей в женских прыжках в высоту, а также в женской спортивной ходьбе на 20 км и мужской спортивной ходьбе на 20 км и 35 км.

Чемпионат мира 2025 года по легкой атлетике состоится в Токио с 13 по 21 сентября.

