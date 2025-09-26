ХК Кременчуг и Одесщина провели последний матч групповой стадии розыгрыша Кубка Украины. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Украины по хоккею, 3-й тур

Одесщина – ХК Кременчуг – 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)

Команда из Кременчуга, действующий чемпион Украины, априори была сильнее Одесщины – коллектив, который впервые играл в турнире национального масштаба. Так что, в победе сильнейшей команды страны не стоило сомневаться. Единственным вопросом был победный счет для кременчужан.

Они выиграли со счетом 9:1, одержали третью победу в группе Кубка Украины, выиграли ее и с первого места вышли в финал. В воскресенье, 28 сентября, ХК Кременчуг разыграет кубковый трофей в матче против киевского Сокола, который стал финалистом ранее.

Напомним, в 1-м туре текущего Кубка Украины ХК Кременчуг одержал над Соколом уверенную победу со счетом 5:0.

