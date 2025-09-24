6 гимнастов и 4 гимнастики будут выступать под украинским флагом на чемпионате мира 2025.

Заявка сборной Украины по спортивной гимнастике на чемпионат мира-2025 появилась на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

На чемпионате мира, который состоится в Индонезии с 19 по 25 октября, не будет выступать Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев. У него, как известно, травма руки. Из предварительного женского состава украинской команды выведена София Подвиг – ее заменила София Матюшенко, которая была запасной.

Состав сборной Украины

Мужчины: Назар Чепурной, Богдан Супрун, Владислав Грико, Игорь Дышук, Дмитрий Прудко и Святослав Швед;

Женщины: Виктория Иваненко, Дарья Черная, София Матюшенко и Диана Лобок.

На чемпионате мира будут разыграны медали в индивидуальном многоборье и в упражнениях на отдельных снарядах.

