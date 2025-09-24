Сборные Италии и Бельгии провели матч 1/4 финала мужского чемпионата мира. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/4 финала

Италия – Бельгия – 3:0 (25:13, 25:18, 25:18)

Команда Италии, действующий чемпион мира, сделала очередной уверенный шаг к защите своего звания. В четвертьфинальной встрече с Бельгией она одержала убедительную победу в трех сетах и вышла в топ-4 текущего чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.

Итальянцы в полуфинале встретятся либо с командой Польши, либо со сборной Турции.

Напомним, что сборная Бельгии на групповой стадии играла в одном квартете вместе с командой Украины и заняла первое место, выиграв у "сине-желтых" очную встречу в трех сетах. Украинцы финишировали третьими и в плей-офф не попали.

