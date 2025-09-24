Определен первый полуфиналист ЧМ-2025 по волейболу – обидчики Украины отправлены домой (ВИДЕО)
Сборные Италии и Бельгии провели матч 1/4 финала мужского чемпионата мира. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/4 финала
Италия – Бельгия – 3:0 (25:13, 25:18, 25:18)
Команда Италии, действующий чемпион мира, сделала очередной уверенный шаг к защите своего звания. В четвертьфинальной встрече с Бельгией она одержала убедительную победу в трех сетах и вышла в топ-4 текущего чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.
Итальянцы в полуфинале встретятся либо с командой Польши, либо со сборной Турции.
Напомним, что сборная Бельгии на групповой стадии играла в одном квартете вместе с командой Украины и заняла первое место, выиграв у "сине-желтых" очную встречу в трех сетах. Украинцы финишировали третьими и в плей-офф не попали.
