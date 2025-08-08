Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен занимает первое место в рейтинге пилотов по итогам первой половины сезона-2025 по версии Sky Sports.

Специалисты американского канала оценили выступление гонщика команды Ред Булл в 9,5 балла из десяти.

Вторую строчку, имея по девять зачетных баллов, поделили сразу трое пилотов – Оскар Пиастри (Макларен), Джордж Расселл (Мерседес) и Шарль Леклер (Феррари). Ландо Норрис, партнер Пиастри по команде, получил 8,5 балла – он пятый в реестре. Самую низкую оценку в четыре балла получил Франко Колапинто из Альпин.

Рейтинг сформирован по 10-балльной шкале, учитывая результаты квалификаций и гонок. В списке – показатели всех 20 пилотов текущего чемпионата.

После летней паузы сезон в Формуле-1 возобновится этапом в Нидерландах. Он состоится с 29 по 31 августа.

