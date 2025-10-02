Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая проведет бой против 40-летнего Гюсейна Чинкары в Австралии.

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетая (28 побед, 22 нокаутом) получил официальное подтверждение относительно своего следующего поединка. Австралиец выйдет на ринг против обязательного претендента – 40-летнего немца Гюсейна Чинкары (23 победы, 19 нокаутом).

Бой запланирован на 6 декабря в городе Голд-Кост, Австралия. Для Опетаи это будет уже третий выход на ринг в 2025 году. Последний раз 29-летний чемпион боксировал в июне, когда досрочно разобрался с аргентинцем Клаудио Скео.

Чинкара, который остается непобедимым, свой предыдущий поединок провел в апреле – тогда он досрочно победил Хуана Диаса. Для немца бой с Опетаей станет самым большим вызовом в карьере и шансом получить чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что австралиец готов был выплатить компенсацию своему обязательному претенденту, чтобы организовать зимний бой против британца Криса Биллема-Смита. Впрочем, договоренность не состоялась, и теперь Опетая сойдется именно с Чинкарой.

