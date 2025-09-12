Катарский прыгун в высоту Мутаз Баршим признался в Instagram, что до сих пор не восстановился после повреждения, поэтому вынужден пропустить чемпионат мира 2025 года.

"Хочу начать с того, что я в порядке. Я ценю любовь и поддержку от каждого, но, пожалуйста, не жалейте меня.

С апреля я борюсь с очень серьезной травмой, и причина, почему я не сделал публичное заявление раньше, это потому, что мне действительно тяжело с людьми, которые меня жалеют. Я профессиональный спортсмен, и это лишь часть моей работы.

Поэтому я решил написать это сейчас, потому что я обязан вам всем дать понять (что происходит) и чтобы вы услышали это от меня.

Я планировал сделать Токио моим последним чемпионатом мира, но, к сожалению, моя нога вовремя не зажила. Я отдал все, что мог, но мы не можем заставить природу и должны оставаться терпеливыми, чтобы выздороветь. Поэтому удачи всем в Токио", – написал среди прочего Баршим.

34-летний Мутаз Баршим является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным олимпийским медалистом.

Напомним, что на ЧМ-2025 в Токио от Украины в секторе для прыжков в высоту будут соревноваться Олег Дорощук (серебряный призер финального этапа Бриллиантовой лиги-2025), а также Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук.

