Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала очередные награды теперь на Европейском кубке по художественной гимнастике в Баку.

Таисия Онофрийчук завоевала "золото" в упражнениях с обручем, набрав 29,550 баллов. Серебряные награды достались израильтянке Лиане Рона, а на третьей строчке оказалась итальянка Тара Драгаш.

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Однако, это не все награды, которые получила украинка на соревнованиях. В упражнениях с мячом Онофрийчук показала третий результат. "Золото" завоевала итальянка София Рафаэли, а представительница Узбекистана Лола Джураева заняла второе место.

Заметим, что турнир продлится с 1 по 4 мая. Накануне в Баку прошел этап Кубка мира, на котором Онофрийчук не только блестяще победила, но и поразила своей позицией.

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