Онофрийчук завоевала у экс-россиянки золото Кубка мира – в активе украинки еще 3 медали по художественной гимнастике
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала 4 медали на Кубке мира в Азербайджане.
Таисия Онофрийчук закончила выступления на Кубке мира по художественной гимнастике с золотой медалью, став лучшей в упражнениях с обручем. Также в активе украинки два серебра и одна бронза на соревнованиях в Баку.
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Во время упражнений с обручем Онофрийчук получила от судей 29,250 балла и опередила в борьбе за победу бывшую россиянку Туголукову, которая теперь выступает под флагом Кипра.
Позже украинка получила два серебра в упражнениях с мячом и лентой, а также завоевала бронзу в упражнениях с булавами.
Добавим, что сборная Украины на Кубке мира в Баку также не осталась без медалей, заняв третье место в групповых упражнениях.
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