Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала 4 медали на Кубке мира в Азербайджане.

Таисия Онофрийчук закончила выступления на Кубке мира по художественной гимнастике с золотой медалью, став лучшей в упражнениях с обручем. Также в активе украинки два серебра и одна бронза на соревнованиях в Баку.

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Во время упражнений с обручем Онофрийчук получила от судей 29,250 балла и опередила в борьбе за победу бывшую россиянку Туголукову, которая теперь выступает под флагом Кипра.

Позже украинка получила два серебра в упражнениях с мячом и лентой, а также завоевала бронзу в упражнениях с булавами.

Добавим, что сборная Украины на Кубке мира в Баку также не осталась без медалей, заняв третье место в групповых упражнениях.

Taisiia Onofriichuk with the Hoop is a "thriller" indeed! Post-Paris Olympics, this young Ukrainian is coming into her own.



Apparatus finals in Baku ️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ — FIG (@gymnastics) April 20, 2025

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