Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук продолжила свое победное шествие на Кубке мирового вызова, который проходит в Румынии.

Кубок мирового вызова по художественной гимнастике, Клуж-Напока (Румыния), упражнение с булавами

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,550.

2. Тара Драгаш (Италия) – 29,100.

3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 28,550.

Сегодняшний день на Кубке мирового вызова по художественной гимнастике смело можно записывать в актив Таисии Онофрийчук. 17-летняя украинская гимнастка ранее сегодня получила серебро в упражнениях с мячом, после чего завоевала золото в упражнениях с лентой, а затем – с булавами.

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В общем, Онофрийчук набрала 30,550 балла, опередив на 1,45 вторую Тару Драгаш, которая представляет Италию. На третьем месте расположилась Дарья Варфоломеев.

В итоге, Таисия на этом этапе завоевала одну серебряную и две золотые награды. В финале упражнений с обручем украинка из-за потери предмета набрала 27,700 балла, не попав на подиум. Победу в этом соревновании праздновала израильтянка Мейтал Мааян Сумкин.

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