Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук пополнила медальную копилку благодаря выступлениям на этапе Кубка мира в Милане.

Онофрийчук получила серебряную награду в упражнениях с лентой на этапе Кубка мира, набрав в итоге 28,250 баллов. Золото же завоевала итальянка Тара Драгаш – 28,800. Стоит добавить, что Таисия опередила российскую гимнастку Веру Туголукову, которая сейчас представляет Кипр – она получила бронзу.

Онофрийчук победила на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Кубок мира по художественной гимнастике. Милан. Упражнения с лентой. Финал, результаты.

1. София Раффаэли (Италия) – 28,800.

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,250.

3. Вера Туголукова (Кипр) – 28,150.

К слову, ранее Онофрийчук на этом же этапе Кубка мира в Милане завоевала бронзовую медаль в многоборье и золото в упражнениях с обручем.

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