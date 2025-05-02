Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук продолжает разрывать на турнире в столице Азербайджана.

В пятницу, 2 мая, Таисия Онофрийчук пополнила свою копилку еще двумя золотыми медалями на Европейском Кубке в Баку по художественной гимнастике. 16-летняя спортсменка стала лучшей в упражнениях с булавами, опередив представительниц Италии и Болгарии.

Онофрийчук завоевала "золото" и "бронзу" Европейского кубка в Баку

Онофрийчук набрала 28,300 баллов. Еще одна украинка – Полина Карика – показала 5-й результат, набрав 26,750 пунктов.

Также Таисия стала первой в упражнениях с лентой (28,450 баллов).

К слову, Онофрийчук и Карика с 1-м и 3-м результатом квалифицировались в кроссбатл (сумма баллов за 4 вида).

Напомним, накануне Онофрийчук завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также получила бронзу в упражнениях с мячом. Турнир продлится с 1 по 4 мая.