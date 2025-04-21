Украинка Таисия Онофрийчук на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку не только блестяще выступила, но и заткнула рот стране-агрессору.

16-летняя украинка завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. Второе место досталось Вере Туголуковой, россиянке, которая представляет Кипр, а третье – "нейтральной" гимнастке с белорусским гражданством Анастасии Салос.

Онофрийчук завоевала у экс-россиянки золото Кубка мира – в активе украинки еще 3 медали по художественной гимнастике

В честь победы Онофрийчук в Баку прозвучал гимн Украины, который пришлось слушать другим призеркам. Таисия отличилась достойным поведением. Во время церемонии награждения она публично отказалась от совместного фото с представительницами стран-агрессоров.

Добавим, Онофрийчук получила два серебра в упражнениях с мячом и лентой, а также завоевала бронзу в упражнениях с булавами.

Сборная Украины на Кубке мира в Баку заняла третье место в групповых упражнениях.