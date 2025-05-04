Украинки Таисия Онофрийчук и Полина Карика сошлись в противостоянии за третье место Европейского Кубка.

После поражений в своих полуфинальных противостояниях, украинские гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика боролись за бронзу на Европейском Кубке в Баку.

Онофрийчук получила еще две высшие награды Европейского Кубка в Баку – накануне она взяла золото и бронзу

Об этом сообщила Федерация гимнастики Украины в Facebook.

Онофрийчук смогла набрать больше баллов за соотечественницу и завоевать третье место на турнире. В финале же сошлись обидчицы украинок. Итальянка София Раффаэли стала первой, а Лола Джураева из Узбекистана заняла второе место.

Детальный результат Таисии Онофрийчук в кросс-баттле за бронзовую медаль:

Обруч: 29,150 (D: 13.1; E: 8.000; A: 8.050)

Мяч: 28,200 (D: 12.0; E: 8.100; A: 8.100)

Булавы: 27,050 (D: 12.4; E: 7.000; A: 7.650)

Лента: 26,250 (D: 11.1; E: 7.400; A: 7.750)

Добавим, что это не последняя медаль для Украины на турнире. Любовь Горащенко победила в упражнениях с лентой и завоевала серебро, а Виктория Дорофеева завоевала второе место в упражнениях с булавами.

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