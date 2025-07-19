Кубок мира по художественной гимнастике, Милан (Италия), личное многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 118,250

2. Дарья Варфоломеева (Германия) – 117,450

3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 114,150

...13. Полина Карика (Украина)

Онофрийчук получила награду в последнем финале чемпионата Европы – 17-летняя гимнастка выиграла 4 медали

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук за выступление в личном многоборье на этапе Кубка мира в Милане получила от судей 114,150 балла. Ее результат оказался третьим в итоговом протоколе.

Победительницей стала итальянка София Раффаэлли (118,250 балла). Серебро завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеева (117,450).

Украинка Полина Карика показала в многоборье 13-й результат.

Таисия Онофрийчук также квалифицировалась во все четыре личных финала. Они состоятся 20 июля. Карика выступит в финале с обручем.

Онофрийчук выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике – это первое золото для Украины за 28 лет