ЧМ-2025 по художественной гимнастике, упражнения с лентой, финал

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 30,250

2. Стиляна Николова (Болгария) – 29,800

3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,100

Украинки на ЧМ по художественной гимнастике вышли в финал в многоборье – такого не было 4 года

В воскресенье, 24 августа, на чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-де-Жанейро разыгрывались медали в индивидуальных видах.

Украинка Таисия Онофрийчук начала борьбу в финале в упражнениях с лентой после четвертого места в упражнениях с булавами. Она проиграла лишь 0,05 пункта представительнице Болгарии Стиляне Николовой, которая получила от судей 28,800 балла.

Онофрийчук за Николовой расположилась и в итоговом протоколе в упражнениях с лентой. Впрочем, такой расклад принес украинской гимнастке бронзовую награду. Болгарская спортсменка завоевала серебро, а чемпионкой стала Дарья Варфоломеева из Германии, которая, кстати, была первой и в упражнениях с булавами.

Медаль Онофрийчук – первая для Украины на чемпионатах мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой за последние 10 лет.

"Я проплакала всю дорогу": Онофрийчук – о нежелании возвращаться в Украину в 2022 году и отношение к россиянкам