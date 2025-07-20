Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук победно завершила участие на Кубке мира в упражнениях с обручем.

Онофрийчук по итогам четырех этапов Кубка мира (засчитываются три лучших) заняла первое место в общем зачете в упражнениях с обручем, сообщает FIG.

Онофрийчук выиграла бронзу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

В общем, 17-летняя украинка набрала 135 баллов за участие на этапах в Софии (50), Баку (45) и Милане (40). Второе место заняла немка Дарья Варфоломеев (125 баллов), а третье – Стиляна Николова (120).

Стоит добавить, что ранее Таисия Онофрийчук стала первой в истории украинкой, которая победила в общем зачете Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье. До этого лучшим результатом от Украины было 6-е место Влады Никольченко в 2018 году.