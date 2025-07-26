Кубок мирового вызова по художественной гимнастике, Клуж-Напока (Румыния), личное многоборье

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 122,050 балла

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 120,150

3. Мейталь Сумкин (Израиль) – 115,300

...13. Полина Карика (Украина) – 110,100

Онофрийчук даже с травмой выиграла общий зачет Кубка мира – 17-летняя украинка переписала историю

Таисия Онофрийчук и Полина Карика представляют Украину на завершающем этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния).

В первый день соревнований Онофрийчук, которая недавно собрала богатый урожай наград на этапе Кубка мира в Милане, стала серебряным призером в личном многоборье. Она менее двух баллов проиграла представительнице Германии Дарье Варфоломеевой.

Онофрийчук была первой до упражнений с мячом, после чего лидерство потеряла, а вернуть его себе так и не смогла.

Полина Карика финишировала лишь 13-й.

Онофрийчук завоевала еще одну медаль на этапе Кубка мира в Милане, опередив россиянку