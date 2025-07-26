Онофрийчук стала призером в личном многоборье на этапе Кубка мирового вызова
Таисия Онофрийчук заняла второе место в Клуж-Напоке.
Кубок мирового вызова по художественной гимнастике, Клуж-Напока (Румыния), личное многоборье
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 122,050 балла
2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 120,150
3. Мейталь Сумкин (Израиль) – 115,300
...13. Полина Карика (Украина) – 110,100
Онофрийчук даже с травмой выиграла общий зачет Кубка мира – 17-летняя украинка переписала историю
Таисия Онофрийчук и Полина Карика представляют Украину на завершающем этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния).
В первый день соревнований Онофрийчук, которая недавно собрала богатый урожай наград на этапе Кубка мира в Милане, стала серебряным призером в личном многоборье. Она менее двух баллов проиграла представительнице Германии Дарье Варфоломеевой.
Онофрийчук была первой до упражнений с мячом, после чего лидерство потеряла, а вернуть его себе так и не смогла.
Полина Карика финишировала лишь 13-й.
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