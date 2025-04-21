"Украинские спортсмены и в дальнейшем будут устраивать такие акции протеста, они не имеют другого выбора. Дома их, к сожалению, захейтят и жестко накажут за совместное фото с россиянами. Они должны вести себя так, потому что их инструктируют и за ними следят сверху. Хотя все понимают, что такое поведение – абсолютная глупость.

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Что же будут делать украинские спортсмены, когда будет подписано мирное соглашение и мы вернемся на международную арену в полных составах и под национальным гимном? Если они продолжат устраивать демонстративные акции неуважения соперника – уходить с пьедестала, отказываться от фото, жать руку, тогда международные федерации просто будут наказывать их. Зачем тогда тогда сейчас делают это? Украинцы используют спорт в политических целях", – заявила Журова.

Напомним, ранее на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку украинка Таисия Онофрийчук отказалась от совместного фото на пьедестале с белоруской Алиной Горносько и экс-россиянкой Верой Туголуковой, которая представляет Кипр.

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