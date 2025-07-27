Кубок мирового вызова, Клуж-Напока, Румыния, упражнения с лентой

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,050 балла.

2. Рин Киз (США) – 28,050 балла.

3. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 27,650.

Онофрийчук победила на соревнованиях в упражнениях с лентой, которые проходили в румынском Клуж-Напока. Украинка показала результат в 29,050 балла.

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Интересно, что Таисия опередила на целый пункт ближайшую конкуренту – серебряный призер, американка Рин Киз, набрала 28,050. Бронзовую награду завоевала израильтянка Мейталь Мааян Сумкин с показателем 27,650.

К слову, Онофрийчук получила уже третью награду на турнире в Румынии. Вчера она заняла второе место в упражнениях с мячом и многоборье, а сегодня уже успела победить в упражнениях с булавами.

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