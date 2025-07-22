После завершающего этапа Кубка мира-2025 по художественной гимнастике в Милане юная украинка празднует победу в общем зачете личного многоборья. Это первый подобный успех для представителей Украины в истории.

Онофрийчук завоевала еще одну медаль на этапе Кубка мира в Милане, опередив россиянку

Согласно регламенту нынешнего Кубка мира, из четырех проведенных этапов в общий зачет засчитывались три лучших результата. Онофрийчук приняла участие в трех этапах, по итогам которых набрала 135 баллов и заняла первое место с преимуществом в 10 очков над ближайшей соперницей.

Кроме того, украинка заняла второе место общего зачета в упражнениях с булавами и стала третьей в упражнениях с мячом. В соревновательном сезоне-2025 на уровне Кубка мира Таисия получила 12 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Большего веса успехам 17-летней гимнастки добавляет тот факт, что в конце соревнований она боролась с травмой.

"В первый день было очень сложно себя включить в работу. Я старалась не останавливаться, работать перед выходом, но у меня очень болела стопа. Я старалась не очень акцент делать на нее, не думать. Но, наверное, это повлияло на мое моральное состояние. Я думала, что я уже ничего не сделаю. Хочется больше уверенности, даже если травма, даже если что-то не так.

Второй день я прошла очень хорошо, хотя по ощущениям тела было лучше в первый день, чем во второй. Но я старалась еще во второй доработать, больше размяться и увереннее выходить. Понятно, что лучше в первый день быть лидером и во второй не расслабляться еще больше. Я думала, что все, уже не стану на пьедестал в многоборье. Но я готовилась и думала: "А чего, я же смогу, надо просто все сделать", – призналась Онофрийчук в комментарии Суспільне Спорт.

Юная украинка завершит соревновательный год участием в чемпионате мира, который состоится 20-24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).