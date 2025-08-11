Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вспомнила, как в начале войны пыталась достучаться до своих коллег из страны-оккупанта.

"Они написали мне, что фотографии и видео о войне, которыми я поделилась, были фейковыми.

Сначала я пыталась объяснить им, что на самом деле происходит в моей стране, но вскоре поняла, что это абсолютно бесполезно.

Через пять месяцев после начала войны российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прислала сообщение с извинениями за свое молчание. Тогда уже было слишком поздно. Нам бы понадобилась их поддержка в первые дни войны, когда мы были посреди бомбежек", – рассказала Магучих в комментарии финскому изданию Yle.

Напомним, в мае Ласицкене решила поставить свою карьеру на паузу, поскольку не видит мотивации выступать только на турнирах РФ.

