"Они забрали мои пояса и отдали их Александру Усику.

"Бой с Усиком может уничтожить тебя": экс-чемпион мира призвал Итауму не разрушать свою карьеру

Однако сейчас Мозес Итаума его разорвет, потому что это бой молодого боксера против старого. А старый никогда не сможет драться с молодым", – цитирует Фьюри SecondsOut Boxing News.

Напомним, 16 августа Итаума (13-0, КО 11) нокаутировал Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) в первом раунде. 20-летнего британца сейчас называют одним из самых вероятных кандидатов на бой против Александра Усика (24-0, KO 15). Сам украинец получил отсрочку от WBO на обязательную защиту пояса с Джозефом Паркером.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?