"Он желает, чтобы следующим соперником Итаумы стал Усик": в The Ring раскрыли, кто больше всего продвигает мегафайт
Турки Аль аш-Шейх лично заинтересован в поединке между Мозесом Итаумой и Александром Усиком.
Шансы на бой между Джозефом Паркером (36-3, KO 24) и Александром Усиком (24-0, КО 15) тают на глазах. Инвестор Турки Аль аш-Шейх уже выбрал нового соперника для украинца и делает все возможное, чтобы этот бой состоялся как можно быстрее.
"Наши источники сообщают, что Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх желает, чтобы следующим соперником Мозеса Итаумы стал абсолютный чемпион мира Александр Усик", – сообщили в журнале The Ring.
Напомним, что Итаума (13-0, КО 11) на прошлой неделе нокаутировал Диллиана Уайта (31-4, KO 4) в первом раунде. Сам 20-летний британец не против боя против украинца.
