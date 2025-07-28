Анбер признался, что после завоевания Усиком во второй раз титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинец должен поставить точку в своей профессиональной карьере.

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"Джозеф Паркер, как и Дюбуа, заслужил свой шанс на титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Но мало что может сделать меня счастливее, чем увидеть, как Александр завершил карьеру на самом верху.

Александр снова выглядел настолько хорошо против Дюбуа, что эгоистичная часть меня хочет, чтобы он продолжал драться, а я оставался частью его команды – он ответственен за некоторые из самых ярких моментов моей карьеры. Однако как его друг я хотел бы, чтобы он ушел со всеми четырьмя титулами, прежде чем любая из организаций, имеющая право, попытается очернить его наследие, отобрав один или несколько из них. Он заслуживает того, чтобы его помнили среди лучших. В 22-х боях он добился всего", – цитирует Анбера Boxing Scene.

Усик 19 июля в Лондоне выиграл у Даниэля Дюбуа в реванше, нокаутировав соперника в пятом раунде.

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