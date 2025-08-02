Менеджер украинского чемпиона Усика заявил, что Александр такое достижение в своей карьере запланировал еще год назад. Именно по этой причине он летом прошлого года освободил чемпионский пояс по версии IBF. Тот, как известно, перешел к Даниэлю Дюбуа.

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"То, что Александр стал в третий раз абсолютным чемпионом мира, он запланировал это еще год назад.

Усик еще раньше решил – отдать титул IBF, дать Дюбуа победить соперника, и потом взять победу в реванше. Это был план Александра, поэтому он отдал титул. Усик не только замечательный боксер, но также и невероятный психолог", – рассказал Климас.

Напомним, 19 июля этого года Усик в Лондоне нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Ранее Александр также становился абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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