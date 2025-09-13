"Четыре года назад я допустил ошибку, а сейчас я намерен ее исправить. И все увидят, кто на самом деле лучше.

"Я показал, как победить Богачука": соперник украинца сделал смелое заявление перед реваншем

Я стал умнее и я хорошо знаю соперника. Чувствую, что я сильнее и в хорошей форме, а он заметно постарел", – цитирует Богачука Boxingnews 24.

Напомним, первый бой Богачука и Адамса состоялся 4 марта 2021 года. Американец нанес украинцу первое поражение на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в 8 раунде. Реванш состоится 13 сентября в андеркарде боя Альварес-Кроуфорд.

Последний свой бой Богачук провел в мае, победив Майкла Фокса.

