Британский тренер заявил, что потенциальный бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и 20-летним Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) из Великобритании сейчас не актуален.

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"Думаю, парень, который сейчас прорывается и является очень зрелищным – это Мозес Итаума. Он действительно особенный. Он быстрый, левша, уничтожает соперников. Есть вопросы по его выносливости, потому что он еще не проходил полную дистанцию в бою, но он действительно особенный.

Я бы очень не хотел видеть Усика в бою с кем-то таким быстрым, молодым и полным жизненной силы, как Итаума сейчас. Если он хочет снова драться с Тайсоном Фьюри – хорошо. Если хочет снова драться с Джошуа – тоже хорошо. Но не стоит задерживаться надолго. Не стоит выходить против молодых львов, которые поднимаются.

У Мозеса еще год развития перед тем, как он будет готов драться за главный титул. Но он действительно особенный. Он очень хорош и будет очень опасным в будущем, когда повзрослеет и получит больше раундов за спиной", – цитирует Макгигана SecondsOut.

19 июля в Лондоне Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

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