"Он лучше проиграет": команда Паркера объяснила стремление получить бой с Усиком
21:34 - Читати українською
Дэвид Хиггинс рассказал о мотивации Джозефа Паркера на поединок с Александром Усиком.
Дэвид Хиггинс, промоутер Джозефа Паркера, заявил, что его клиент с нетерпением ждет одобрения поединка с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.
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"Паркер очень хочет поединок с Усиком. Он лучше проиграет Усику и потеряет свой шанс, чем ему просто так отдадут пояс. В этом спорте ты должен сам брать свое, а не ждать, пока тебе это дадут.
Надеемся, Усик признает, что Паркер заслужил свой шанс драться с ним", – цитирует Хиггинса Sky Sports.
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