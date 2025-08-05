Дэвид Хиггинс, промоутер Джозефа Паркера, заявил, что его клиент с нетерпением ждет одобрения поединка с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

"Дай мне шанс": Паркер спел ради боя с Усиком – исполнил хит легендарной A-HA (ВИДЕО)

"Паркер очень хочет поединок с Усиком. Он лучше проиграет Усику и потеряет свой шанс, чем ему просто так отдадут пояс. В этом спорте ты должен сам брать свое, а не ждать, пока тебе это дадут.

Надеемся, Усик признает, что Паркер заслужил свой шанс драться с ним", – цитирует Хиггинса Sky Sports.

"Это замечательный боксер": возможный соперник Усика рассказал, что надо для победы над Александром