Бывший чемпион мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях, обсуждая реванш Усика против Даниэля Дюбуа, заявил, что были вопросы относительно нынешнего состояния украинца и его способности добиться победы.

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"Очевидно, что Усик был фаворитом перед боем, но у людей были вопросы. Эксперты и фаны будто разделились во мнениях. Я не был уверен, хоть и верил, что Усик боец поколения в этой весовой категории. Но в таком возрасте ты за одну ночь можешь показать, что у тебя якобы уже ничего и нет. В свое время Али проиграл Леону Спинксу где-то в районе этого возраста.

Реальность такова, что даже если Усика поставить против Кинг-Конга, и он его побьет, то все равно останется на определенном уровне в глазах людей и критиков. Чувство ностальгии у фанов и историков настолько сильное, что они никогда не позволят этому бойцу стать величайшим во все времена. Но я думаю, что он хотя бы будет в этих разговорах.

Были великие бойцы в разных поколениях, и здорово иметь такие разговоры, но это все будет эмоционально, люди будут злиться. Я действительно вижу много положительного в старых эрах и много положительного в нынешней эре. Что-то можно назвать сильнее тогда, что-то сильнее сейчас. И у тебя действительно нет правильного или неправильного ответа. Я считаю, что он хотя бы заслужил право быть в этих разговорах", – заявил Пол Малиньяджи в эфире Boxing Scene.

19 июля в Лондоне на Уэмбли Усик выиграл в пятом раунде нокаутом у Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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