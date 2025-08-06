“Мое мышление такое: никто не хочет драться с Мозесом – он молодой, острый, полон энергии. Но ты должен верить в себя и рисковать. Иногда надо идти на риск, чтобы добраться туда, куда стремишься.

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Поэтому я верю в себя. Говорят, что он самый опасный боец этого поколения и следующего. Поэтому, думаю, для меня это беспроигрышная ситуация. Пусть потом эксперты решают.

Последние несколько лет научили меня, что риск – это мое. Это то, что я люблю, и я должен использовать эту возможность, сосредоточиться на ней и ценить ее, потому что сегодня оно есть, а завтра уже нет. Сегодня ты на коне, а завтра ты уже никто.

Если я выйду в ринг и нокаутирую Мозеса в первом раунде, что тогда скажут люди? Сегодня он – новый Майк Тайсон, большой, невероятный, все говорят, что он должен драться с Усиком. Но если я сделаю свое дело, поймаю его и уничтожу – и что тогда? Это значит, что он уже не хорош? Нет, это просто означает, что это был хороший бой, и он попал под удар.

16 августа будет битва. Я выйду и сделаю свое. Кто-то из нас окажется на канвасе – только это имеет значение", – цитирует Диллиана Уайта журнал The Ring.

Напомним, что Уайт в 2022 году дрался против Тайсона Фьюри и потерпел технический нокаут в шестом раунде.

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