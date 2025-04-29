Украинский боксер Александр Усик провел пресс-конференцию после официального объявления о реванше с Даниэлем Дюбуа.

Состоялась долгожданная пресс-конференция перед вторым боем Даниэля Дюбуа с Александром Усиком.

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Медиа всячески подогревали градус напряжения перед встречей боксеров с журналистами. 27-летний британец также приложился к увеличению хайпа относительно поединка, когда толкнул Александра Усика в грудь на официальной дуэли взглядов.

После того, как украинец принес на пресс-конференцию фото запрещенного удара Дюбуа и попросил британца его подписать, тренер Даниэля Дон Чарльз раскритиковал действия Усика.

"Мы все все видели. Я уважаю Александра, но в тот вечер он должен был получить Оскар или Эмми за свои страдания после чистого удара Дюбуа. Но я не думаю, что Усик сам верит, что этот апперкот был грязным приемом", – заявил наставник британца.

Александр ответил иронично:

"Я верю только в Иисуса. Да, вы правы, я заслуживаю Оскар, но вы должны научить своего боксера драться честно", – огрызнулся украинский боксер.

Напомним, что бой-реванш Усика против Дюбуа состоится 19 июля. В первом поединке, который состоялся 26 августа 2023 года, украинец нокаутировал британца в 9-м раунде.

"You've heard of the Oscars, right?"



"You conned us" ️



Don Charles and Oleksandr Usyk exchange words ️ pic.twitter.com/6BO9EL5CQa — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 29, 2025

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