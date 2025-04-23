"В конце концов, если я не ошибаюсь, он признан невиновным. В таком случае это не было положительным событием для нашего вида спорта, тенниса. Ведь такие вещи иногда случаются, несчастные случаи, и именно так я это воспринимаю, потому что верю в Янника. Из того, что я знаю о Яннике, я убежден, что он никогда не пытался обмануть или получить преимущество над другими. Я уверен, что он честный и порядочный человек.

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С другой стороны, я не хочу ставить под сомнение это решение. Существуют протоколы, которым мы все следуем на протяжении всей нашей карьеры. В этом случае власть имеет всю информацию, а не ту, что имеем мы, которая может быть ограниченной и субъективной. Я верю в это решение. Янник согласился с этими тремя месяцами санкций, и поэтому: дело закрыто.

В дальнейшем, если нам не нравится, как функционируют протоколы, то, очевидно, привлеченные к ним люди должны работать над их совершенствованием. Но что касается меня, то я не люблю говорить плохо о нашем виде спорта. В конце концов, эти протоколы – это протоколы, которые мы все приняли и подписали", – сказал Надаль для The Telegraph.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что Янник Синнер провалил допинг-тест, в его организме обнаружили клостебол. Было установлено, что запрещенное вещество попало к спортсмену из-за ошибки физиотерапевта, таким образом спортсмен избежал наказания. Впрочем, в феврале 2025 года Синнер снова провалил тест на допинг и получил три месяца дисквалификации.