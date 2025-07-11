"Это дело, в которое он ввязался 18 месяцев назад... Он был просто идиотом. Это был 50-летний мужчина, который думал, что ему 20, думал, что он один из тех мальчиков. Суть в том, что в руководстве Ред Булл были люди, которые думали, что ему все сходило с рук, что он вел себя так, будто это был не Ред Булл Ринг, а Кристиан Хорнер Ринг.

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Ему многое сходило с рук. И все время, пока ты приносишь пользу, люди закрывают глаза. Но когда ты перестаешь, люди начинают видеть. Один или двое начинают думать: "Ну, я мог бы сделать лучшую работу", – приводит слова Экклстоуна Motorsport.

Напомним, что в 2024 году Хорнера обвинили в контролирующем поведении и отправке сообщений откровенного характера. Впрочем, менеджера оправдали, а женщину-жалобщицу отстранили от работы. 9 июля Хорнер был уволен с должности, он работал руководителем команды Ред Булл с 2005 года.

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