Для возвращения звания абсолютного чемпиона украинцу не хватает пояса IBF, который сейчас в руках Даниэля Дюбуа. Также Усика обязывают провести защиту титула по линии WBO против претендента Джозефа Паркера. Это два наиболее очевидных варианта соперников для Александра, но назначение объединительного боя будет иметь приоритет над обязательной защитой против Паркера. Именно на такой сценарий надеется Красюк.

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"Если поединок за звание абсолютного чемпиона станет возможным, он будет приоритетом. Дюбуа или Паркер – узнаем об этом в течение ближайших нескольких дней", – цитирует Красюка Sky Sports.

Напомним, Усик отдыхает после победы в реванше против Тайсона Фьюри (21 декабря 2024 года). Украинская суперзвезда ранее уверял, что планирует завершить карьеру в 40 лет, а в январе ему исполнилось 38. Это означает, что у Александра осталось не так много боев для осуществления всех целей.

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